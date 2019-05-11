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Поиск погибших на Алтае туристов приостановят на полтора месяца

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Операция по поиску погибших на Алтае туристов будет приостановлена из-за угрозы схода новых лавин, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"11 мая в 8:00 мск планируется приостановить на 1,5 месяца поисковую операцию в горах Республики Алтай в районе Южно-Чуйского хребта. Это связано с тем, что существует угроза повторного схода лавины в месте поисков", - сказали в пресс-службе.

Спасатели обследовали территорию, позволяющую работать с 3-х метровыми щупами. Остался участок, где высота снежной массы значительно больше - снимать такие слои снега сейчас достаточно опасно.

Сегодня с места поисков на двух вертолетах (Авиалесоохраны и МЧС России) все 30 спасателей и два тела туристов будут вывезены с места проведения работ. Два тела и часть группировки спасателей сегодня планируется доставить в Горно-Алтайск.

Ранее сообщалось о гибели под лавиной на Алтае 7 новосибирских туристов. Всего за время проведения поисков спасателям удалось обнаружить и извлечь из лавины тела пятерых туристов.

Алтай

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