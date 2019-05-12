Оползень отрезал от внешнего мира село и ГЭС на востоке Грузии

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Панкисском ущелье Грузии (регион Кахетия на востоке страны) сошел оползень, накрывший автомобильную дорогу, в результате чего находящиеся на территории Ахметского муниципалитета село Хадори и Хадорская Гидроэлектростанция (ГЭС) отрезаны от внешнего мира, сообщает в ночь на воскресенье Первый канал Общественного вещателя республики.

По информации телеканала, вместе с оползнем, вышедшая из берегов река Алазани, к которой у Хадори присоединяется и река Самкурисцкали, наводнила подъездную дорогу, полностью разрушив и прилегающую к ней инфраструктуру.

"Исходя из возникшей ситуации, расчистка дороги от оползневых наносов до сих пор не удается, поскольку техника не может подступиться, чтобы начать работы", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на самой Хадори ГЭС в настоящее время сейчас остаются около 20 человек, однако до тех пор, пока уровень воды в Алазани не спадет, дорогу к ней, которая превратилась в настоящую реку, судя по всему, не удастся открыть.

Как сообщалось ранее, сильные проливные дожди, начавшиеся еще с ночи на пятницу в Восточной Грузии, нанесли серьезный ущерб региону Кахетия, где водная стихия повредила дороги и мосты, линии электропередачи, подтопила первые этажи и подвалы домов местных жителей, уничтожила их сельскохозяйственные угодья, оставив сотни семей без урожая.

В Кахетии создан региональный штаб по ликвидации последствий стихии. На местах мобилизованы бригады пожарных-спасателей Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, которые помогают населению в борьбе с водной стихией.