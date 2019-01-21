Режим ЧС введен в Хабаровском крае в связи с обвалом скалы в реку Бурея

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Власти Хабаровского края ввели чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с образованием затора из скального грунта в русле реки Бурея.

"Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение о введении на территории региона режима ЧС. Такое решение было принято по итогам поездки в Верхнебуреинский район, где 12 декабря прошлого года сошел оползень ", - сообщает правительство края.

В сообщении отмечается, что ситуация в районе оценивается как напряженная. Выше по течению расположено село Чекунда с населением 117 человек. Уточняется также, что критической отметкой для затопления населенного пункта считается уровень воды в 258 метра по Балтийской системе, тогда как сейчас он составляет почти 254 метра.

В декабре произошел сход скальной породы в реку Бурея в Верхнебуреинском районе Хабаровского края в 130 км от села Талакан Амурской области и примерно в 70 км от села Чекунда.

По данным Амурского бассейнового водного управления федерального агентства водных ресурсов, объем грунта в оползне составляет около 34 млн кубометров, из которых только 2 млн кубометров находятся над поверхностью земли.

Затор мешает нормальному наполнению водохранилища, которым пользуется Бурейская ГЭС.

При наступлении весеннего половодья повышение уровня воды может повлечь подтопление отдельных населенных пунктов, железнодорожных и автомобильных коммуникаций, а также инженерных сооружений Байкало-Амурской магистрали.

По поручению президента РФ Владимира Путина для расчистки русла и проведения буровзрывных работ в целях восстановления нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища задействованы силы и средства Минобороны России.