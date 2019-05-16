Жизнь раненных в Йемене гражданок России оказалась вне опасности

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Две россиянки получили легкие ранения в результате обстрелов столицы Йемена Саны, их жизни ничего не угрожает, сообщает посольство РФ в республике.

"Легкие ранения, в основном от осколков стекла, получили гражданка России Шамс Аль-Нуайми и ее дочь Лаян. Их жилой дом полностью разрушен в результате попадания ракеты. Россиянки были немедленно доставлены в госпиталь и после оказания медицинской помощи отправлены к родственникам", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг йеменские СМИ сообщили о двух пострадавших гражданах РФ в результате массированной бомбардировки центральных районов Саны.