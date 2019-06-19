В Йеменском конфликте с 2015 года погибли более 90 тысяч человек

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Около 91 600 человек стали жертвами войны в Йемене с 2015 года, сообщает в среду агентства Associated Press со ссылкой на доклад Проекта по оценке последствий вооруженных конфликтов (ACLED).

По данным ACLED, воюющая против повстанцев-хуситов арабская коалиция под руководством Саудовской Аравии несет ответственность за гибель восьми тысяч гражданских лиц из 11 700, убитых в результате прямых нападений на них.

ACLED отмечает, что в 2019 году погибли 11 900 человек. Однако самым кровопролитным для конфликта в Йемене оказался 2018 год, унесший жизни около 30 800 человек.

Отмечается, что эти данные не включают людей, умерших от гуманитарных бедствий, вызванных конфликтом, например, от голода.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам, которым, согласно утверждениям ряда стран, помогает Иран. Арабская коалиция, сформированная в 2015 году под руководством Саудовской Аравии, поддерживает правительственные силы.