Поиск

В Йеменском конфликте с 2015 года погибли более 90 тысяч человек

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Около 91 600 человек стали жертвами войны в Йемене с 2015 года, сообщает в среду агентства Associated Press со ссылкой на доклад Проекта по оценке последствий вооруженных конфликтов (ACLED).

По данным ACLED, воюющая против повстанцев-хуситов арабская коалиция под руководством Саудовской Аравии несет ответственность за гибель восьми тысяч гражданских лиц из 11 700, убитых в результате прямых нападений на них.

ACLED отмечает, что в 2019 году погибли 11 900 человек. Однако самым кровопролитным для конфликта в Йемене оказался 2018 год, унесший жизни около 30 800 человек.

Отмечается, что эти данные не включают людей, умерших от гуманитарных бедствий, вызванных конфликтом, например, от голода.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам, которым, согласно утверждениям ряда стран, помогает Иран. Арабская коалиция, сформированная в 2015 году под руководством Саудовской Аравии, поддерживает правительственные силы.

Йемен

Новости по теме

Новости

Северокорейские рыбаки попытались остановить российскую яхту в Японском море

Северокорейские рыбаки попытались остановить российскую яхту в Японском море

Оксфорд получил крупнейшее в истории британских университетов пожертвование

СБ ООН отложил рассмотрение нарушений санкционного режима Северной Кореей

Что случилось этой ночью: среда, 19 июня

Помпео предупредил Иран об ответе США в случае гибели хотя бы одного американского солдата

Трамп официально начал предвыборную кампанию

Число пострадавших в результате землетрясения в Японии выросло до 15 человек

МГУ поднялся в новом рейтинге вузов QS

МГУ поднялся в новом рейтинге вузов QS

Украинский канал "Прямой" не будут продавать соратнику Медведчука

Трамп сменил и.о. главы Пентагона

Трамп сменил и.о. главы Пентагона
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');