США за пять лет дали Украине более $1,1 млрд на укрепление обороноспособности

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - США с 2014 года выделили более $1,1 млрд на укрепление обороноспособности Украины и защиты ее границ, сообщает американское посольство в Киеве.

"От имени посольства США и Европейского командования вооруженных сил США, полковник Боб Питерс вместе с командующим Государственной специальной службы транспорта (Украины - ИФ) генералом (Николаем) Малковым посадили дерево в честь прочного оборонного партнерства между Украиной и США. Начиная с 2014 года, США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защите ее границ", - говорится в сообщении посольства США в фейсбуке вечером в четверг.

Ранее посольство Украины в США сообщило, что в Палате представителей американского Конгресса начался формальный процесс утверждения проекта оборонного бюджета на следующий год, в котором предусмотрены $250 млн помощи для Украины.

Из указанной суммы $50 млн предлагается направить исключительно для предоставления летального оружия оборонного характера, рассказали в посольстве.

Документ предусматривает реализацию таких программ, как подготовка военнослужащих, снабжение военной техникой и снаряжением, логистическое обеспечение, разведывательная поддержка вооруженных и безопасности сил украинского государства.

В посольстве добавили, что "в дальнейшем документ должен быть утвержден полным составом Комитета по вопросам ассигнований, после голосования Палатой представителей и Сенатом, после чего передан на подпись Президенту США".