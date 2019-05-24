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Не менее 10 человек погибли при аварии с судном в Китае

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - По меньшей мере 10 человек погибли и еще восемь числятся пропавшими без вести в результате опрокидывания принадлежащего крестьянину частного судна на реке Бэйпаньцзян в китайской провинции Гуйчжоу, сообщают местные СМИ.

Всего в момент опрокидывания на борту находилось 29 человек, спасателям удалось поднять из воды 11 пассажиров, поиск еще восьмерых продолжается.

Местное руководство потребовало принять все меры для спасения тех, кто, возможно, остался жив.

В операции по спасению участвуют более 50 человек, задействованы приборы, позволяющие вести наблюдение под водой.

Глубина реки в месте, где перевернулось судно, составляет 30 метров, ширина - 60 метров.

Китай Бэйпаньцзян

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