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Путин высказался за развитие сотрудничества ЕАЭС с Африканским Союзом

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пригласил руководство Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на саммит Россия-Африка в Сочи 24 октября и предложил подготовить к подписанию на этом мероприятии меморандум о взаимодействии ЕЭК с Африканским Союзом.

"Как представляется, есть хорошие перспективы и для развития взаимовыгодных контактов ЕврАзЭС со странами и интеграционными объединениями Африканского континента", - сказал он на расширенном заседании Высшего Евразийского Экономического Совета.

В связи с этим Путин отметил, что 24 октября в Сочи пройдет саммит Россия-Африка.

"Мы приглашаем руководство Евразийской экономической комиссии принять участие в этом мероприятии", - сказал в связи с этим глава российского государства.

По его словам, в настоящее время готовится меморандум о взаимодействии ЕЭК с Африканским Союзом.

"Этот документ можно было бы подписать "на полях" сочинской встречи, если, конечно, комиссия будет к этому готова, и коллеги это все поддержат", - добавил Путин.

Он также обратил внимание на активное взаимодействие ЕАЭС с другими зарубежными партнерами.

"Сегодня мы примем решение о подписании соглашения о Зоне свободной торговли с Сербией. На финальной стадии переговоры по аналогичному документу с Сингапуром, который сейчас признан самой конкурентоспособной экономикой мира. Завершается ратификация временного соглашения с Ираном. Рассчитываем на столь же динамичную работу с Израилем, Египтом, Индией", - сказал президент РФ.

ЕАЭС Африканский Союз

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