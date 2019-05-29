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20 человек погибли при столкновении автобуса и грузовика в Мексике

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - По меньшей мере 20 человек погибли, еще 18 получили травмы при столкновении автобуса с грузовиком в мексиканском штате Веракрус, сообщила в среду газета Proceso.

Согласно предварительной версии случившегося, у грузовика отказали тормоза, после чего он врезался в автобус. После столкновения обе машины загорелись, автобус полностью сгорел.

Официальных данных о числе жертв и пострадавших пока обнародовано не было.

Мексика

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