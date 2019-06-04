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В управление Дальневосточной железной дороги пришли с обыском

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Оперативные сотрудники проводят следственные действия в здании управления Дальневосточной железной дороги в Хабаровске.

"Мероприятия начались сегодня днем. Одновременно в здании работают 20 следственно-оперативных групп", - сказал "Интерфаксу" информированный источник.

В управлении МВД на транспорте по ДФО агентству информацию подтвердили, не уточнив причину обысков. "Вся официальная информация будет позже", - сказал представитель ведомства.

Хабаровск Дальневосточная железная дорога

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