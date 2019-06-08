Поиск

Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.

Супруги поприсутствовали на традиционном военном параде Trooping the Colour, которым уже второй раз в этом году отмечают день рождения королевы Великобритании Елизаветы II.

За церемонией также наблюдали герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт, а также трое их детей - Джордж, Луи и Шарлотта.

По данным газеты, в параде приняли участие 1400 военных и 400 музыкантов, были задействованы 200 лошадей.

Принц Гарри и Меган Макрл стали родителями 6 мая. Мальчик получил имя Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор.

Традиция отмечать дни рождения монархов в июне зародилась в 1748 году. В это время года погодные условия позволяют провести пышный праздник под открытым небом.

Настоящий день рождения Елизаветы II - 21 апреля.

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына

6
Младший внук королевы Великобритании герцог Сассекский Гарри и его супруга Меган Маркл с ребенком на руках вышли к журналистам в Виндзорском замкеМальчик весом 3,3 килограмма появился на свет 6 мая в лондонской больнице Портленд. Принц Гарри присутствовал на родах. Он рассказал, что "испытал самый невероятный опыт, какой только мог себе представить".Сообщение о рождении нового члена королевской семьи появилось возле ограды Букингемского дворцаБукмекерские конторы продолжают принимать ставки на имя наследника. Семья еще не приняла решение, как назовет первенца.Неофициальный глашатай города объявляет о рождении ребенка в семье принцаРождение наследника принца Гарри и Меган Маркл поклонники британской королевской семьи ждали с середины апреля
Младший внук королевы Великобритании герцог Сассекский Гарри и его супруга Меган Маркл с ребенком на руках вышли к журналистам в Виндзорском замке
Великобритания Меган Маркл

Новости по теме

Новости

Парламент Молдавии назначил премьером лидера правой оппозиции Майю Санду

Саакашвили решил идти со своей партией на парламентские выборы на Украине

Саакашвили решил идти со своей партией на парламентские выборы на Украине

Президент Молдавии отказался немедленно распускать парламент

Что случилось этой ночью: суббота, 8 июня

Газета Sankei сообщила о неготовности Японии согласиться на безвизовую зону

В Boeing не планировали исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года

В Boeing не планировали исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года

В Венесуэле решили открыть границу с Колумбией с 8 июня

США и Мексика достигли соглашения по иммиграции

США и Мексика достигли соглашения по иммиграции

Опубликовано видео сближения кораблей РФ и США в Филиппинском море

Опубликовано видео сближения кораблей РФ и США в Филиппинском море

Сирийские военные отразили две атаки боевиков в провинции Хама за сутки

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');