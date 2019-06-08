Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.

Супруги поприсутствовали на традиционном военном параде Trooping the Colour, которым уже второй раз в этом году отмечают день рождения королевы Великобритании Елизаветы II.

Her Majesty is joined by The Duchess of Cornwall, The Duchess of Cambridge and The Duke and Duchess of Sussex #TroopingtheColour. pic.twitter.com/mpRJ0r5NvX — The Royal Family (@RoyalFamily) June 8, 2019

За церемонией также наблюдали герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт, а также трое их детей - Джордж, Луи и Шарлотта.

After a fantastic #TroopingTheColour parade the @RoyalFamily say goodbye to the crowds outside Buckingham Palace. #QBP2019 pic.twitter.com/lHZdseLoxQ — BBC Studios Events (@BBCStudiosLive) June 8, 2019

По данным газеты, в параде приняли участие 1400 военных и 400 музыкантов, были задействованы 200 лошадей.

Принц Гарри и Меган Макрл стали родителями 6 мая. Мальчик получил имя Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор.

Традиция отмечать дни рождения монархов в июне зародилась в 1748 году. В это время года погодные условия позволяют провести пышный праздник под открытым небом.

Настоящий день рождения Елизаветы II - 21 апреля.