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Хакеры атаковали Telegram

Хакеры атаковали Telegram
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Мессенджер Telegram столкнулся с DDoS-атакой, что может сказаться на его работе, говорится в сообщении, опубликованном в среду в официальном твиттере мессенджера

"В настоящее время мы испытываем мощную DDoS-атаку. Пользователи Telegram в странах Америки и некоторые пользователи из других стран могут испытывать проблемы с подключением", - сообщает Telegram.

В настоящее время сайт DownDetector, отслеживающий сбои в работе сайтов, фиксирует обращения о проблемах с Telegram. Большинство из них поступает из Бразилии и США, также проблемы наблюдаются и у пользователей в Европе.

Пользователи жаловались на сложности в работе мессенджере и накануне, 11 июня.

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