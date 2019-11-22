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В работе Telegram произошел глобальный сбой

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В работе мессенджера Telegram в пятницу, 22 ноября, произошел глобальный сбой - он затронул Россию, ближнее зарубежье и ряд стран Европы, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Согласно Downdetector, с проблемами с использованием месседжера в РФ столкнулись жители Москвы, Петербурга. За рубежом Telegram стал недоступен в ряде городов Украины, в частности, в Киеве, Одессе и Харькове. Проблемы с мессенджером также возникли в Белоруссии, Узбекистане, Германии, Франции, Великобритании.

Официальный аккаунт Telegram на немецком языке в твиттере подтвердил, что ряд пользователей в Германии испытывают трудности при использовании этого мессенджера. "Мы проинформировали специалистов по серверам и работаем над этой проблемой. Приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении.

О проблемах с Telegram сообщил и англоязычный твиттер мессенджера. В сообщении говорится, что Telegram "лег, но не полностью недоступен". "Вы можете попробовать пообщаться с людьми в старомодной манере при личной встрече", - написали в аккаунте мессенджера в ответ на жалобы пользователей Telegram.

Последний раз Telegram столкнулся со сбоями в работе в июне 2019 года. Тогда он подвергся мощной DDoS-атаке. Проблемы при этом фиксировались у жителей Бразилии и США, а также у пользователей в Европе. Cоздатель Telegram Павел Дуров связывал июньский сбой в работе мессенджера с протестами в Гонконге. По его словам, мессенджер атаковали преимущественно с IP-адресов, зарегистрированных в Китае.

В России мессенджер должен быть заблокирован по решению суда, так как компания отказалась передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений. Однако попытки властей полностью заблокировать Telegram в РФ пока не дают результата.

Telegram

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