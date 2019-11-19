Минск заявил, что отсутствие госкредита от РФ не ударит по бюджету Белоруссии

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Отсутствие российского госкредита на $600 млн не ударит по бюджету Белоруссии в 2020 году, заявил первый замглавы Минфина республики Юрий Селиверстов, представляя во вторник в парламенте проект бюджета на следующий год.

"В целом изменение, о котором вы говорите (отсутствие кредита РФ - ИФ), не повлияет на бюджет в принципе, потому что объем средств, который мы планируем привлечь от Китая, примерно эквивалентен тому объему средств, который мы прорабатывали с РФ", - сказал Селиверстов, отвечая на вопросы депутатов.

По его мнению, привлечение китайского кредита окажет благоприятное влияние на бюджет. "Учитывая то, что мы ведем политику по диверсификации заимствований, возможности заимствовать из различных источников, а также учитывая, что у нас есть обязательства перед нашими китайскими партнерами по погашению займов, которые мы получили ранее в китайских юанях, то в целом это окажет только благоприятное влияние", - сказал первый замглавы Минфина.

Селиверстов подтвердил, что привлечение кредита Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (эквивалент около $500 млн) ожидается до конца года. При этом он отказался комментировать конкретные сроки подписания кредитного соглашения.

Как сообщалось, Белоруссия до конца года рассчитывает привлечь кредит Банка развития Китая. В октябре министр финансов Белоруссии Максим Ермолович говорил об отсутствии потребности "в каких-то политических кредитах" от России. "Мы не рассматриваем в качестве источника финансирования кредит правительства Российской Федерации и, собственно, не ведем переговоры по поводу этого кредита", - заявлял тогда белорусский чиновник.

Летом 2019 года Ермолович сообщил, что с привлечением российского госкредита на $600 млн возникли проблемы. Позднее Минфин Белоруссии заявил о намерении привлечь кредит Банка развития Китая в связи с отсутствием прогресса в диалоге по выделению российского госкредита на $600 млн.