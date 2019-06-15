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Оштрафованный за браконьерство капитан украинского судна вернулся на родину

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Россия передала украинской стороне освобожденного ранее российским судом капитана рыболовецкого судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого, сообщила в пятницу пресс-служба президента Украины.

"Передача состоялась на контрольно-пропускном пункте "Каланчак", - сообщает пресс-служба в фейсбуке.

Ранее в пятницу Балаклавский районный суд Севастополя огласил приговор капитану задержанного год назад за незаконный промысел рыбы украинского судна "ЯМК-0041" Новицкому.

"Новицкого признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.256 УК РФ (незаконная добыча биоресурсов), и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 550 тысяч рублей", - сказала судья Светлана Орлова.

С учетом срока содержания Новицкого под стражей с 11 мая по 1 ноября 2018 года суд постановил "полностью освободить его от отбывания назначенного наказания".

Таким образом, он освобожден от уплаты штрафа, пояснили агентству в пресс-службе суда. Мера пресечения в виде подписки о невыезде Новицкого была отменена.

Украина РФ

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