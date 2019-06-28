Что случилось этой ночью: пятница, 28 июня

Начало саммита "большой двадцатки", соглашение о нацвалютах между РФ и КНР, интервью Путина для FT

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Владимир Путин прибыл на саммит "большой двадцатки". Президент РФ примет участие в трех из четырех пленарных заседаний "двадцатки", а также встретится с рядом мировых лидеров, в том числе, с Терезой Мэй, которая намерена обсудить инцидент в Солсбери. "На полях" саммита G20 также прошла встреча лидеров стран-участниц БРИКС, где Владимир Путин прокомментировал попытки разрушить ВТО, а также анонсировал проведение следующего саммита организации в России. На церемонию фотографирования участников G20 в Осаке лидер Российской Федерации пришел вместе с Дональдом Трампом. Встреча с президентом Соединенных Штатов должна состояться в ближайшее время.

- "Известия" узнали о подписании соглашения о нацвалютах между РФ и КНР. По данным издания, соответствующее соглашение было подписано 5 июня. Со стороны России выстраиванием механизмом займется банк ВТБ как единственная уполномоченная кредитная организацией с финансовой лицензией на территории Китая. РФ и КНР будут развивать двусторонние расчеты в юанях и рублях при подписании внешнеторговых соглашений и переведут на национальные валюты уже подписанные в долларах контракты.

- Кремль опубликовал текст интервью Владимира Путина для газеты Financial Times. В интервью изданию президент России рассказал об отсутствии олигархов в стране, наказании для предателей государства и выборе будущего преемника.

- Минкомсвязи вернулось к обсуждению обязательной предустановки российского ПО. Соответствующий проект поправок в закон о связи в ближайшие дни должен быть опубликован для публичного обсуждения. Какие это будут приложения и сколько их должно быть, в проекте ведомства не указано.

- Вступила в силу новая редакция УК с поправками о "пьяных" ДТП. Максимальные санкции устанавливаются в случае причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека - от 3 до 7 лет лишения свободы с запретом на профессию до 3 лет. Если это повлекло смерть человека, то наказание составит от 5 до 12 лет лишения свободы, в случае смерти двух или более лиц - от 8 до 15 лет лишения свободы.