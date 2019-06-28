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Путин и Трамп вместе пришли на церемонию фотографирования G20

Путин и Трамп вместе пришли на церемонию фотографирования G20
Фото: Reuters

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп вместе пришли на церемонию фотографирования участников G20 в Осаке.

Путин и Трамп подошли вместе к подиуму для фотографирования, перед тем как разойтись по своим местам, Трамп похлопал российского коллегу по плечу.

Лидеры G20 несколько изменили изначально определенную организаторами схему расположения на подиуме для фотографирования.

Так, Трамп должен был находиться с председателем КНР Си Цзиньпином, однако они встали в разных местах. А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который изначально должен был находиться рядом с Путиным, занял место около президента США.

Владимир Путин Дональд Трамп G20

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