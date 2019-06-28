Мэй на встрече с Путиным обсудит инцидент в Солсбери

Как сообщает газета The Independent, британский премьер заявит, что подозреваемые в отравлении Скрипалей должны предстать перед судом

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая должна состояться в рамках саммита G-20, затронет тему нападения в Солсбери, сообщает The Independent.

"Я собираюсь абсолютно четко изложить позицию Великобритании в отношении того, что произошло в Солсбери. Мы считаем, что эти лица должны быть привлечены к ответственности", - цитирует издание Мэй.

Она отметила, что Россия не выдает своих граждан другим государствам для суда. Но они могут быть арестованы по международному ордеру, если покинут страну.

"Но есть европейские ордера на арест этих лиц, и если они выедут за пределы России, то мы приложим все усилия, чтобы они были привлечены к ответственности", - добавила премьер-министр.

Отмечается, что на полях саммита G20 в Японии лидеры двух стран проведут свои первые официальные двусторонние переговоры с момента отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим агентом в марте 2018 года.

Бывший полковник ГРУ Скрипаль в 2006 году был признан виновным в госизмене и отбывал в России срок заключения по обвинению в шпионаже в пользу Британии, пока в 2010 году не был помилован президентом для обмена разведчиками между Россией и США. Великобритания предоставила Скрипалю убежище и гражданство.

4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены без сознания в Солсбери. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества, названного "новичок" (А-234). Выводы британцев позже подтвердила комиссия Организации по запрещению химического оружия.

Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.