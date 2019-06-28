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"Известия" узнали о подписании соглашения о нацвалютах между РФ и КНР

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - ВТБ и Торговый банк Китая планируют выстроить механизм взаиморасчетов в национальных валютах к 2020 году, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на источники, близкие к Банку России.

По данным газеты, соответствующее соглашение было подписано министром финансов Антоном Силуановым и председателем Народного банка Китая И Ганом 5 июня. Согласно данному соглашению, РФ и КНР будут развивать двусторонние расчеты в юанях и рублях при подписании внешнеторговых соглашений. Расчеты, в частности, по изначально заключенным в долларах контрактам планируется перевести в национальные валюты.

По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, одним из механизмов, возможно, станет создание "шлюзов" между национальными аналогами SWIFT. По его оценкам, доля расчетов с Китаем в рублях может вырасти с 10% до 50%.

Издание уточняет, что банк ВТБ выбран как единственный уполномоченный с финансовой лицензией на территории Китая.

Ранее соглашение планировалось заключить в ноябре 2018 года.

"Известия" напоминают, что в 2018 году товарооборот между Китаем и Россией составил 107 млрд долларов. Доли рубля и юаня ЦБ оценил в 11% по экспорту из России и в 24% по импорту из Китая.

РФ Китай Антон Силуанов ВТБ

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