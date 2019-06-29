Поиск

Трамп подтвердил намерение посетить демилитаризованную зону на границе с КНДР

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен в рамках визита в Южную Корею после саммита G20 в Осаке посетить демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей.

"Мы туда поедем, мы будем там", - сказал он журналистам, отметив, что посещение продлится "пару минут".

Также Трамп выразил мнение, что если бы он не стал президентом, то "сейчас уже была бы война с Северной Кореей".

Ранее президент США в своем твиттере напомнил, что после G20 он отправится в Южную Корею на переговоры с президентом Мун Чжэ Ином. При этом он выразил желание встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в пограничной или демилитаризованной зоне "просто чтобы пожать ему руку и сказать "Привет".

Дональд Трамп Ким Чен Ын США КНДР

Новости по теме

Новости

Гапонцев договорился с властями США об исключении из "кремлевского списка"

Трамп предложил Ким Чен Ыну встретиться после G20

Верховный суд Украины допустил партию Саакашвили до выборов

Отравление Сергея Скрипаля

"Би-би-си" рассказала о предполагаемом руководителе отравлением Скрипалей

"Би-би-си" рассказала о предполагаемом руководителе отравлением Скрипалей

США заявили, что атаку на саудовский нефтепровод провели из Ирака

США направили дополнительные истребители на Ближний Восток

Дальний дрон США внезапно изменил маршрут полета у черноморского побережья РФ

Дальний дрон США внезапно изменил маршрут полета у черноморского побережья РФ

ЕС объявил о запуске транзакций с Ираном через механизм INSTEX

Сенат заблокировал поправку, ограничивавшую право Трампа начать войну с Ираном

Nord Stream 2 AG отозвала в Дании первую из трех заявок по маршруту газопровода

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');