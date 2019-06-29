Трамп подтвердил намерение посетить демилитаризованную зону на границе с КНДР

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен в рамках визита в Южную Корею после саммита G20 в Осаке посетить демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей.

"Мы туда поедем, мы будем там", - сказал он журналистам, отметив, что посещение продлится "пару минут".

Также Трамп выразил мнение, что если бы он не стал президентом, то "сейчас уже была бы война с Северной Кореей".

Ранее президент США в своем твиттере напомнил, что после G20 он отправится в Южную Корею на переговоры с президентом Мун Чжэ Ином. При этом он выразил желание встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в пограничной или демилитаризованной зоне "просто чтобы пожать ему руку и сказать "Привет".