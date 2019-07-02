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Четыре офиса Facebook в США эвакуированы из-за возможного обнаружения зарина

Воздействию вещества, могли подвергнуться два человека

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Принадлежащее Facebook почтовое отделение в американском городе Менло-Парк, штат Калифорния, эвакуировано после того, как в одной из посылок обнаружили следы возможного присутствия зарина, сообщает ABC 7.

По данным начальника пожарного батальона округа Сан-Матео, двух человек в настоящее время проверяют врачи, поскольку они могли контактировать с зарином, когда осматривали посылку. Предварительно сообщается, что пострадавших нет.

Отмечается, что точно определить вещество на данный момент не удалось. Следы зарина обнаружили в ходе тестов пожарные, однако есть вероятность, что результат был ложноположительным, уточняет журналист ABC 7 Крис Нгуен в твиттере.

На место происшествия прибыли сотрудники ФБР и Национальной гвардии США.

Представитель Facebook Энтони Харрисон рассказал, что всего были эвакуированы четыре здания, при этом три из них уже осмотрели специалисты и признали безопасными.

США Калифорния. Facebook

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