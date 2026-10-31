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Трамп заявил, что не торопится с иранским урегулированием

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Переговоры по иранскому урегулированию продолжаются, США никуда не спешат, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Переговоры есть, иранцы хотят говорить, они продолжают это делать (...). Честно говоря, мы никуда не торопимся", - сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что считает конфликт с Ираном необычным. "Это война, но не совсем типичная война", - пояснил президент США.

В последние недели Трамп регулярно заявлял, что иранский конфликт очень скоро завершится.

Хроника 28 февраля – 31 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Дональд Трамп
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