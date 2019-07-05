На реке Иркут выставили наблюдательные посты из-за роста уровня воды

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Местные власти выставили наблюдательные посты на реке Иркут, уровень воды в которой поднимается с вечера четверга, 4 июля, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МЧС по Иркутской области в пятницу.

По словам представителя ведомства, в настоящее время уровень воды в реке Иркут возле Иркутска составляет 244 см при критической отметке 320 см. "В Тибельти уровень составил 384 см при критической отметке 600 см, в селе Баклаши Шелеховского района - 432 см при критической отметке 480 см", - добавил собеседник агентства.

Власти Иркутска ввели режим повышенной готовности. При этом в пресс-службе правительства региона заявили, что подъем воды в Иркуте останавливается.

По данным МЧС, также за сутки существенно (на 62 см) вырос уровень воды в реке Китой возле одноименной деревни - до 197 см при критической отметке 475 см. Уровень реки Белая в районе деревни Инга на данный момент составляет 304 см (критическая отметка - 420 см).

Из-за подъема уровня воды Иркутская ГЭС уменьшила объем пропуска воды с 2 тыс. кубометров в секунду до 1,8 тыс. кубометров в секунду до стабилизации обстановки на Иркуте.

Летний паводок в Иркутской области оказался самым мощным за всю историю метеонаблюдений, то есть более чем за 100 лет. Его вызвали продолжительные ливни 24-27 июня в западных районах региона. Режим чрезвычайной ситуации был объявлен в области 27 июня и действует до сих пор.

По данным на утро пятницы, единственным затопленным населенным пунктом в Иркутской области является Тулун. В городе подтоплено 1,9 тыс. домов, где проживают 5,72 тыс. человек.

Всего с 25 июня паводок затронул 103 населенных пункта Иркутской области. В разной степени оказались подтоплены более 10 тысяч домов, в которых проживают почти 33 тысячи человек. По последним данным, в результате наводнения погиб 21 человек, более 300 были госпитализированы.