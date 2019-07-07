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В Кишиневе на 1,5 млн евро ограбили филиал крупнейшего банка Молдавии

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В столице Молдавии ограблен филиал крупнейшего в стране коммерческого банка - Moldova-Agrinindbank, сообщили "Интерфаксу" в Генеральном инспекторате полиции.

По предварительным данным, сумму ущерба составляет более 30 млн леев (более 1,5 млн. евро). Согласно сообщению, ограбление произошло около четырех часов утра в воскресенье в филиале банка по улице Иона Крянгэ в Кишиневе. Грабители проникли в здание через запасной вход со двора. В инспекторате отметили, что злоумышленники заранее изучили здание, у них было специальное оснащение. Им удалось отключить сигнализацию и все камеры видеонаблюдения, были вскрыты все двери.

"Из хранилища, где физические лица арендовали мини-сейфы для хранения ценных вещей, были вынесены деньги, документы, ценные вещи. Свидетелей ограбления нет, полиция начала расследование", - сообщили в инспекторате.

Клиентов банка, которые хранили ценные вещи в ячейках, уведомили об ограблении. В настоящее время они пишут заявления в полицию и составляют опись пропавших ценностей.

Молдавия Moldova-Agrinindbank

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