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Канал "112.Украина" отменил показ фильма Оливера Стоуна

Канал "112.Украина" отменил показ фильма Оливера Стоуна
Здание телеканала "112.Украина" после обстрела из гранатомета 13 июля
Фото: AP/ТАСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна.

Согласно сообщению на сайте канала, такую рекомендацию дал Международный редакционный совет. Канал согласился с ним ради безопасности своих сотрудников.

"Безопасность сотрудников телеканала "112.Украина" и сайта 112.ua для нас превыше всего. Мы благодарны Международному редакционному совету за быструю реакцию на сложившуюся ситуацию с угрозой телеканалу со стороны националистических сил. Кроме того, призываю президента, министра внутренних дел, главу СБУ и всех, кого это касается, обеспечить наше право на работу и безопасность сотрудников холдинга", - приводятся в заявлении слова гендиректора телеканала "112 Украина" Егора Бенкендорфа.

В ночь на субботу, 13 июля, неизвестный выстрелил по фасаду здания телеканала из гранатомета. Действия злоумышленника квалифицированы как теракт (ч. 1 ст. 258 УК Украины).

Владелец телеканала "112. Украина", а также телеканалов NewsOne и ZIK - народный депутат Украины Тарас Козак (фракция "Оппозиционный блок").

Украина 112.Украина Оливер Стоун

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