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На Украину с начала года не пустили более 4,6 тыс. россиян

На Украину с начала года не пустили более 4,6 тыс. россиян
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - С начала 2019 года на Украину не пустили 4670 граждан Российской Федерации, сообщил руководитель пресс-службы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"За прошлые сутки отказали во въезде 33 гражданам РФ. Всего с начала года это почти уже 4670 граждан", - сказал Демченко "Интерфаксу" в понедельник.

Он отметил, что среди основных причин отказа - невозможность подтвердить цель визита. "Были также те, кто незаконно посещал временно оккупированные территории Украины. Если такие выявлялись на границе, то им отказывали во въезде. Кроме того, это сопровождается запретом на въезд в Украину сроком минимум на три года", - сказал Демченко.

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