МИД подтвердил обсуждение с Киевом возможного обмена 24 украинских моряков

Когда в этом вопросе стоит ждать подвижек, в ведомстве не уточнили

Украинские моряки, задержанные в Керченском проливе, в Мосгорсуде Фото: AP/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Вопрос о возможном обмене арестованных в России 24 украинских моряков обсуждается с украинской стороной. Об этом замминистра иностранных дел России Григорий Карасин сообщил "Интерфаксу".

"Конечно, обсуждается, думаем над этим", - сказал он.

На вопрос, стоит ли в этом отношении ждать каких-либо подвижек в ближайшее время, Карасин отвечать отказался.

Моряков ВМФ Украины задержали вместе с тремя кораблями после инцидента 25 ноября 2018 года в Керченском проливе. Сейчас они находятся в СИЗО "Лефортово" в Москве, их обвиняют в нарушении российской границы. 17 июля Лефортовский суд должен рассмотреть ходатайства следствия ФСБ о продлении всем арестованным сроков ареста до 24 и 26 октября.

Утром 15 июля пресс-секретарь генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган написала в фейсбуке, что моряков могут обменять на главного редактора РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского, которого на Украине обвиняют в госизмене и которого суд может освободить до конца дня. Она связала такой возможный поворот с недавним телефонным разговором президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

В Киеве настаивают, чтобы моряков признали военнопленными и отпустили. Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, и 25 мая этот суд в порядке обеспечительной меры потребовал, чтобы Россия немедленно освободила военнослужащих и их корабли. В Москве на это заявили, что инцидент с украинскими судами в районе Керченского пролива не входит в юрисдикцию международного арбитража, и моряков не освободили. Российский МИД также направил ноту в Киев с предложением добиться освобождения моряков через обещание, что они будут являться в российский суд. В Киеве эту ноту назвали ловушкой, поскольку в ней по сути было предложение признать юрисдикцию крымского суда и принадлежность Крыма России.

27 июня президент Владимир Зеленский через СМИ обратился к Путину и призвал отпустить моряков, "вернуть их родителям". 28 июня оказалось, что на саммите "Большой двадцатки" в Осаке вопрос о судьбе моряков стал главной темой переговоров Путина и президента США Дональда Трампа. После этого российский президент пообещал, что вопрос с моряками будет решаться "в рабочем порядке", но так, чтобы это не влияло на избирательную кампанию на Украине. До этого он говорил, что сначала должны завершиться следствие и суд.