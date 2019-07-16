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КС Украины признал конституционным закон о декоммунизации

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Конституционный суд Украины признал конституционным закон о декоммунизации, который пытались оспорить депутаты верховной Рады, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.

Суд принял это решение после заседания, которое прошло в закрытом режиме.

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КС пришел к выводу, что пропаганда коммунистического режима является попыткой оправдать тоталитаризм и отрицанием конституционных принципов и демократических ценностей, а также угрожает современной украинской государственности.

В апреле 2015 года Рада приняла внесенный украинским правительством закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Коммунистический режим 1917-1991 годов на Украине был признан преступным, а коммунистическая символика и пропаганда попали под запрет.

В мае 2017 года 46 депутатов Рады обратились в КС с просьбой проверить конституционность этого закона. По их мнению, он нарушает права и свободы граждан и противоречит демократическим нормам и международным стандартам по обеспечению свободы слова.

Украина

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