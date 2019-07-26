Ботанический сад в Крыму по решению суда поменяет статую Флоры на бюст Ленина

Ленина там установили вместо бюста Молотова в 60-х, а затем его заменили на Флору в 2012 году

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Крыму Никитский ботанический сад - национальный научный центр РАН - по решению суда демонтировал статую богини Флоры. На ее место, на пьедестал 1937 года возвратят бюст Владимира Ленина. Такое решение принял 21-й апелляционный арбитражный суд Севастополя, сообщил "Интерфаксу" представитель научного учреждения.

Ботсад в 1937 году получил имя председателя Совнаркома Вячеслава Молотова. Тогда же в саду поставили ему бюст. В 1957 году бюст сбросили и закопали в землю. После этого там поставили бюст Ленина.

В 1962 году памятник Ленину получил охранное свидетельство как памятник истории, архитектуры и был оформлен паспорт с указанием места расположения. "После перестройки забыли об этом", - рассказал представитель сада.

В 2012 году вместо Ленина на пьедестал водрузили бронзовую статую Флоры, когда ботсад отмечал 200-летие со дня основания. Это сделали по решению тогдашнего руководства ботсада и Украины.

По словам собеседника агентства, комитет по охране культурного наследия Крыма в 2016 году подал документы "в российские соответствующие органы" относительно бюста Ленина, "не посмотрев, что он находится в другом месте" - возле здания музея ботсада, "равно как и бюст Молотова, который в свое время откопали из земли".

"Два бюста аккуратно там стояли, а Флора находилась в центре "партера", - отметили в ботсаду.

В 2018 году в сад пришли с проверкой от комитета по охране культурного наследия и вынесли представление о нарушении: на пьедестале стоит не Ленин, а Флора.

"Никитский сад пытался сопротивляться в судах, потому что с ботанической, эмоциональной, исторической точки зрения логичнее в центральном партере Никитского сада Флора, а не Ленин, но суд постановил (иначе - ИФ), затем была апелляция (ее сад тоже проиграл - ИФ)", - сказал представитель ботсада.

По его информации, статуя Флоры "переедет метров на сто" от своего прежнего места.

Руководство ботсада не исключает подачи кассационной жалобы, но пока обязано выполнить решение апелляционной инстанции.

Никитский сад расположен в южнобережном поселке Никита. В январе 2016 года сад получил федеральный статус.