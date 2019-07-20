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Пентагон одобрил переброску войск в Саудовскую Аравию

Решение принято на фоне обострения отношений США и Ирана

Пентагон одобрил переброску войск в Саудовскую Аравию
Архивная фотография
Фото: Reuters

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что министерство обороны одобрило переброску в Саудовскую Аравию американского воинского контингента.

"Это перемещение сил станет дополнительным сдерживающим фактором и обеспечит возможность защиты наших сил и интересов в регионе от возникающих реальных угроз", - говорится в распространенном командованием заявлении. В Пентагоне отметили, что Вашингтон работает по этому вопросу совместно с властями королевства.

Associated Press, ссылаясь на источники в Пентагоне, сообщило, что часть военнослужащих и ракеты Patriot уже доставлены на саудовскую авиабазу Prince Sultan. По информации агентства, всего туда планируется перебросить более 500 военнослужащих.

При этом отмечается, что соглашение о расширении американского военного присутствия в Саудовской Аравии было достигнуто "многие недели" назад и не связано непосредственно с захватом Ираном британского танкера в пятницу, хотя и вызвано обострением в отношениях Вашингтона и Тегерана.

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул Азиз Аль Сауд заявил в минувшую пятницу о готовности принять американских военных для того, чтобы совместными усилиями обеспечивать безопасность и стабильность в регионе.

Агентство указывает на тот факт, что США не использовали свою базу в Саудовской Аравии с 2003 года после свержения иракского лидера Саддама Хусейна. В 1990-е годы база была центром американской авиации на Ближнем Востоке.

США Саудовская Аравия Иран

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