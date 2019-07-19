Власти США и Великобритании заявили, что Иран задержал два танкера

Второе судно MV Mesdar шло под флагом Либерии

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Силы иранского Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) задержали в пятницу не один, а два танкера, сообщает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По их данным, помимо британского судна Stena Impero задержан танкер MV Mesdar, шедший под флагом Либерии.

Еще два чиновника в США поделились с телеканалом данными морской разведки, которые свидетельствуют о захвате Mesdar.

Позднее о захвате либерийского танкера также заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, передает Associated Press. По его словам, среди членов экипажей захваченных судов есть представители разных национальностей. В связи с инцидентом британское правительство проведет экстренное заседание, добавил он.

Ранее сообщалось, что британский танкер Stena Impero, который направлялся в Саудовскую Аравию, внезапно отклонился от курса и направился в сторону иранского острова Кешм. Позднее оператор британского танкера подтвердил его захват Ираном. Связь с судном потеряна.

До этого власти Гибралтара (британская заморская территория - ИФ) 4 июля задержали иранский танкер GRACE 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

В Иране тогда пообещали ответить на действия гибралтарских властей.