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Оператор британского танкера подтвердил его захват Ираном

Связь с судном потеряна, оно направляется в сторону Ирана

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Оператор британского танкера Stena Impero подтвердил информацию о его захвате при проходе через Ормузский пролив, об этом говорится в заявлении оператора, распространенном в пятницу.

Как сообщили в Stena Bulk & Northern Marine Management, 19 июля примерно в 14.00 по британскому времени (16.00 мск) к Stena Impero приблизились неопознанные малые суда и вертолет. Отмечается, что британский танкер в это время проходил через Ормузский пролив и находился в международных водах. В настоящий момент судно направляется к северу Ирана.

Оператор добавил, что не может связаться с танкером. Его экипаж состоит из 23 человек. По предварительной информации, никто из них не пострадал.

Специализированный сайт marinetraffic.com, со своей стороны, отмечает, что в последний раз получал информацию от судна более двух часов назад.

Иранское агентство ISNA в свою очередь опубликовало заявление КСИР, в котором говорится об аресте британского танкера "из-за несоблюдения международного законодательства".

Ранее сообщалось, что танкер Stena Impero, который направлялся в Саудовскую Аравию, внезапно отклонился от курса и направился к северу в сторону иранского острова Кешм, где расположена база иранского Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР).

4 июля власти Гибралтара (британская заморская территория на юге Пиренейского полуострова - ИФ) задержали иранский танкер GRACE 1. Четверых членов экипажа танкера обвинили в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС и арестовали. Впоследствии их отпустили под залог.

В Иране тогда пообещали ответить на действия гибралтарских властей.

18 июля в КСИР заявили, что задержали в Персидском заливе иностранный танкер по подозрению в контрабанде топлива. Под стражу взяли 12 членов экипажа танкера, их национальность не указывается. Как стало известно позднее, задержанный Ираном танкер оказался исчезнувшим судном ОАЭ.

Иран Великобритания Stena Impero

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