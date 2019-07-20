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"Коммерсантъ" сообщил об аресте владельца завода по производству элементов С-400

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Владелец ООО "ВИП-Стройинжиниринг" Сергей Дегтярев арестован по обвинению в мошенничестве более чем на 250 млн рублей при строительстве объектов оборонного завода в Нижнем Новгороде, пишет газета "Коммерсантъ" в субботу.

Издание уточняет, что речь идет о "Нижегородском заводе 70-летия Победы". На нем производят элементы зенитных ракетных систем С-400, С-500 и "Витязь", а также радиолокационные комплексы.

Газета отмечает, что нижегородская полиция по материалам ФСБ возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В Нижегородском районном суде "Коммераснту" сообщили, что Дегтярев арестован до 8 сентября.

Ранее Сергей Дегтярев оказался в числе осужденных за хищения на 1,3 млрд рублей при строительстве космодрома "Восточный". В феврале прошлого года Симоновский суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии общего режима и штрафу в размере 1,5 млн рублей. Его дочь по этому же делу была приговорена к 4,5 годам колонии общего режима со штрафом в 1 млн рублей.

Уже в октябре 2018 года фигурантам дела о хищениях при строительстве "Восточного" смягчили приговоры, однако президиум Мосгорсуда тогда отменил это решение и направил дело на пересмотр.

В марте этого года Дегтяреву снова смягчили приговор. Ему окончательно назначили наказание в виде 5 лет и 11 месяцев колонии общего режима со штрафом в 750 тысяч рублей. Суд зачел фигурантам в сроки лишения свободы время под арестом из расчета день под стражей за 1,5 дня в колонии общего режима. Дегтярев был освобожден в зале суда за отбытием наказания.

Сергей Дегтярев Нижний Новгород

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