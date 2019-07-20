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Владелец второго танкера опроверг его задержание Ираном

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Танкер Mesdar судоходной компании Norbulk Shipping был остановлен на короткое время иранскими силами, затем он был отпущен и уже покинул территориальные воды Ирана, говорится в сообщении оператора судна.

Судовладелец отмечает, что связь с танкером удалось восстановить. "Все члены экипажа в порядке, им ничего не угрожает", - добавили в Norbulk Shipping UK.

О том, что второй танкер не был задержан, заявляли и в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Там признали, что Mesdar останавливали в Ормузском проливе в связи с якобы установленной утечкой топлива, но уже выслали в международные воды.

В то же время в КСИР добавили, что танкер Stena Impero был задержан и отконвоирован в район провинции Хормозган.

Ранее неназванные американские чиновники и глава британского МИДа Джереми Хант сообщали, что Иран захватил не одно, а два судна. Оба принадлежат Великобритании. Одно из них - Stena Impero - шло под британским флагом, второе - Mesdar - под флагом Либерии.

19 июля стало известно, что направлявшийся в Саудовскую Аравию британский танкер Stena Impero внезапно отклонился от курса и направился в сторону Ирана. Оператор судна сообщил, что его задержали иранские военные. В заявлении Stena bulk говорится, что среди членов экипажа захваченного танкера есть граждане России, а также Индии, Латвии и Филиппин.

До этого власти Гибралтара (британская заморская территория - ИФ) 4 июля задержали иранский танкер GRACE 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

В Иране тогда пообещали ответить на действия гибралтарских властей.

Иран Великобритания Mesdar Stena Impero

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