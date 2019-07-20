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Оператор захваченного Ираном танкера сообщил о россиянах на борту судна

Также среди членов экипажа есть граждане Индии, Латвии и Филиппин

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Среди членов экипажа задержанного Ираном британского судна были граждане РФ, приводятся в заявлении Stena bulk слова главы компании-оператора Эрика Ханнелла.

Он рассказал, что всего на борту судна находятся 23 моряка. Помимо россиян, среди членов экипажа есть граждане Индии, Латвии и Филиппин. "Сообщений о травмах не поступало, безопасность и благополучие нашей команды остается нашей главной задачей. Мы поддерживаем тесный контакт с властями Великобритании и Швеции, чтобы разрешить эту ситуацию, и сотрудничаем с семьями наших моряков", - говорится в сообщении.

В Stena bulk также заявили, что судно соответствовало всем навигационным и международным требованиям. При этом ранее иранское агентство ISNA опубликовало заявление иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), согласно которому британский танкер арестовали "из-за несоблюдения международного законодательства".

Ранее сообщалось, что британский танкер Stena Impero, который направлялся в Саудовскую Аравию, внезапно отклонился от курса и направился в сторону иранского острова. Позднее оператор британского танкера подтвердил его захват Ираном. Связь с судном потеряна.

Неназванные американские чиновники и глава британского МИДа Джереми Хант сообщали, что Иран захватил не одно, а два судна. Оба принадлежат Великобритании, однако второе шло под флагом Либерии. Позднее иранские СМИ опровергли захват второго британского танкера.

До этого власти Гибралтара (британская заморская территория - ИФ) 4 июля задержали иранский танкер GRACE 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

В Иране тогда пообещали ответить на действия гибралтарских властей.

Иран РФ Великобритания

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