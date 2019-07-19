Глава МИД Великобритании подтвердил захват Ираном второго танкера

Судно Mesdar шло под флагом Либерии, но принадлежит британской компании

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант подтвердил, что иранские силы безопасности задержали в пятницу два танкера, шедшие под британским и либерийским флагами, передает "Би-би-си".

По его данным, оба судна принадлежат британским компаниям, хотя одно из них - Mesdar - и шло под флагом Либерии. Хант назвал захваты судов "неприемлемыми".

Правительство Великобритании проведет экстренное заседание в связи с инцидентом. По словам главы британского МИДа, на нем будет обсуждаться вопрос, как власти страны могут "обеспечить быстрое освобождение двух судов".

Хант добавил, что в числе членов экипажа судов "представители ряда стран", но британских подданных, по предварительным данным, на борту танкеров нет.

Ранее несколько неназванных американских чиновников также заявили телеканалу CNN, что 19 июля Иран задержал не одно, а два судна. Помимо британского судна Stena Impero был задержан танкер MV Mesdar, шедший под флагом Либерии.

При этом в Иране заявляли о задержании в Ормузском проливе только танкера Stena Impero. Позднее оператор британского танкера подтвердил его захват Ираном. Связь с судном потеряна.

До этого власти Гибралтара (британская заморская территория - ИФ) 4 июля задержали иранский танкер GRACE 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

В Иране тогда пообещали ответить на действия гибралтарских властей.