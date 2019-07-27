Трамп пригрозил скорым введением пошлин на французское вино

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подтвердил в пятницу, что может ввести пошлины на французское вино, причем в сжатые сроки.

По сообщению американских СМИ, он заверил, что у него прекрасные отношения с президентом Франции Эмманюэлем Мапкроном, однако при этом он, возможно, введет такие пошлины.

"Американские вина прекрасны", - добавил президент США.

Ранее Трамп в твиттере уже пригрозил Франции такими мерами. Их он может предпринять в ответ на французский налог на американские технологические компании.