Трамп пригрозил пошлинами на французское вино

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил, что на импорт французского вина могут быть введены налоги, которых во Франции "ещё не видели" на фоне предстоящего введения налогов на услуги крупнейших цифровых компаний Amazon, Apple, Facebook и Google, сообщили западные СМИ.

"Мы будет облагать налогами их вино так, как они этого еще не видели", - заявил Трамп журналистам перед отъездом на встречу "большой семерки".

Президент неоднократно обещал увеличить налоги на французское вино.