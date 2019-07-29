Что случилось этой ночью: понедельник, 29 июля

Стрельба на фуд-фестивале в США, новые паводки в Иркутской области и 100 млн фунтов на рекламу Brexit

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

Неизвестный открыл стрельбу на фуд-фестивале в Калифорнии. По предварительной информации, не менее трех человек погибли и еще 12 получили ранения. Как утверждают очевидцы, стрелок - молодой человек в возрасте около 20 лет. Полиция проверяет сообщения о втором стрелке.

В Иркутской области снова паводки. Более тысячи человек в регионе эвакуированы. При этом метеорологи прогнозируют, что уровень воды в реке Ия сегодня может превысить 1 м при критической отметке 700 см. Кроме того, обильные осадки привели к паводкам в Бурятии, а в Приамурье, где из-за наводнения объявлен режим ЧС, предлагают временно запретить продажу крепкого алкоголя.

Трамп решил сменить главу Национальной разведки США. Вместо Дэна Коутса, с которым у президента США неоднократно возникали разногласия по ключевым вопросам национальной безопасности, Трамп выдвинет на этот пост конгрессмена-республиканца Джона Рэдклиффа.

Борис Джонсон планирует потратить 100 млн фунтов на рекламу "жесткого" Brexit. Как утверждают источники The Guardian, на этой неделе британское правительство обнародует план дополнительных расходов в размере 1 млрд фунтов на подготовку к выходу из ЕС без сделки. По их словам, десятая часть средств будет потрачена на рекламную кампанию.