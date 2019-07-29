Трамп решил сменить главу Национальной разведки США

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выдвинет члена палаты представителей от республиканцев Джона Рэдклиффа на пост директора Национальной разведки, об этом он объявил в своем твиттере.

"Я рад сообщить, что многоуважаемый конгрессмен от Техаса Джон Рэдклифф будет выдвинут мной на пост директора Национальной разведки. Бывший прокурор США, Джон (Рэдклифф) станет руководителем и будет вдохновлять величие страны, которую он любит", - написал президент США.

Нынешний руководитель Национальной разведки, Дэн Коутс, покинет этот пост 15 августа, добавил Трамп.

Ранее американские СМИ сообщали о том, что Трамп намерен уволить действующего директора ведомства. Как отмечалось, Коутс за два года своего руководства Нацразведкой неоднократно вступал в спор с Трампом по ключевым вопросам безопасности страны.