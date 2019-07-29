Поиск

Трамп решил сменить главу Национальной разведки США

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выдвинет члена палаты представителей от республиканцев Джона Рэдклиффа на пост директора Национальной разведки, об этом он объявил в своем твиттере.

"Я рад сообщить, что многоуважаемый конгрессмен от Техаса Джон Рэдклифф будет выдвинут мной на пост директора Национальной разведки. Бывший прокурор США, Джон (Рэдклифф) станет руководителем и будет вдохновлять величие страны, которую он любит", - написал президент США.

Нынешний руководитель Национальной разведки, Дэн Коутс, покинет этот пост 15 августа, добавил Трамп.

Ранее американские СМИ сообщали о том, что Трамп намерен уволить действующего директора ведомства. Как отмечалось, Коутс за два года своего руководства Нацразведкой неоднократно вступал в спор с Трампом по ключевым вопросам безопасности страны.

Дональд Трамп Джон Рэдклифф Дэн Коутс США Национальная разведка

Новости по теме

Новости

СМИ сообщили о планах Трампа уволить главу Национальной разведки

Великобритания направила второй военный корабль в Персидский залив

Что произошло за день: воскресенье, 28 июля

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

В Батуми оппозиция провела митинг с требованием начать диалог с Москвой

Что случилось этой ночью: воскресенье, 28 июля

Южная Корея задержала судно из КНДР за нарушение своей границы

Экс-министр обороны Грузии арестован по делу о беспорядках в Тбилиси

Задержанное в КНДР российское судно отпущено

Рейтинги Консервативной партии взлетели после избрания Джонсона премьером

NYT объяснила крушения Boeing 737 Max недостаточным надзором регулятора

NYT объяснила крушения Boeing 737 Max недостаточным надзором регулятора
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');