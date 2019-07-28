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СМИ сообщили о планах Трампа уволить главу Национальной разведки

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в ближайшие дни отправит в отставку директора Национальной разведки страны Дэна Коутса, сообщают The New York Times и Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Коутса, с которым у Трампа неоднократно возникали разногласия, заменит конгрессмен-республиканец Джон Рэтклифф.

Два источника Bloomberg утверждают, что причиной предполагаемого увольнения стали споры Коутса и Трампа "по ключевым вопросам национальной безопасности".

The New York Times называет Рэтклиффа "верным защитником" Трампа и напоминает, что тот задал ряд жестких вопросов бывшему спецпрокурору Роберту Мюллеру во время слушаний в Конгрессе.

Коутс занимает должность директора Национальной разведки США с марта 2017 года. Он является членом Республиканской партии.

Дональд Трамп Дэн Коутс США

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