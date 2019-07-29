В зоне наводнения в Приамурье запретят продажу крепкого алкоголя

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при правительстве Амурской области поддержала предложение прокуратуры запретить продажу алкогольной продукции в населенных пунктах, оказавшихся в зоне наводнения, сообщает региональная прокуратура.

Как отмечается, с таким предложением выступил прокурор Амурской области Руслан Медведев.

В ведомстве предполагают, что запрет на розничную продажу алкогольной продукции будет действовать во время ЧС для профилактики правонарушений.

Запрет не распространяется на алкогольную продукцию, содержащую менее 15 процентов этилового спирта, в составе которой есть тонизирующие вещества. Также не будет запрещена розничная продажа алкоголя в предприятиях общепита.

Запрет на продажу алкоголя действовал в Приамурье во время наводнения в 2013 году. По оценке правоохранителей, это помогло существенно сократить число бытовых преступлений, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.