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Вышедшие из берегов реки подтопили села и дороги в Бурятии

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Джидинском районе Бурятии из-за обильных осадков реки вышли из берегов, подтоплены дороги в ряде населенных пунктов, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.

По данным ведомства, на десяти участках местной дороги уровень воды составляет от 20 до 50 см. Из-за этого легковым автомобилям ограничили проезд в населенные пункты Нижний Торей, Алцак, и Армак, там выставлены посты ГИБДД. Для большегрузного автотранспорта дороги открыты.

Также сообщается, что оба подъезда к подвесному пешеходному мосту в село Тохой подтоплены. Других дорог в село нет, людей перевозят с помощью аэролодки.

Как отмечается, из местного детского лагеря ''Черемушки'' родители забрали уже более 70 детей.

Подтопления также наблюдаются в селе Большой Куналей и городе Гусиноозерск.

Бурятия

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