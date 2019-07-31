Российский вертолет поврежден при нападении террористов на аэропорт в Мали

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Вертолет российской авиакомпании получил повреждения при нападении террористов на аэропорт Гао в Мали, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Террористы напали на аэропорт Гао, где на площадке находился вертолет Ми-8 авиакомпании Utair, зафрахтованный по контракту с ООН. Вертолет получил повреждения, они будут устраняться силами авиакомпании", - сказал источник.

Экипаж успел укрыться в безопасном месте и не пострадал.