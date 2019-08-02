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Председатель "Слуги народа" не знал об отставке главы офиса Зеленского

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков утверждает, что ему ничего не известно о якобы отставке Андрея Богдана с должности главы Офиса президента, передает "Радио Свобода".

Он сказал, что сам узнал об этом из новостей.

Один из новоизбранных депутатов от "Слуги народа", просивший не называть его имени, высказал мнение, что Богдан просто пошутил. "Это похоже на шутку, прочитайте заявление до конца", – сказал он.

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию.

Украина Андрей Богдан Слуга народа

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