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Зеленский подтвердил, что глава его офиса написал заявление об увольнении

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что заявление об увольнения Андрея Богдана с должности руководителя офиса страны существует, но пояснил, что подобные заявления все члены его команды заранее написали при вступлении в государственные должности.

Как сообщается на сайте главы государства в пятницу, об этом Зеленский заявил в разговоре с представителями СМИ в Ивано-Франковске, где он находится с рабочей поездкой.

"Мы не держимся за власть. Мы - все ключевые люди, которые со мной пришли - договорились с самого начала, что напишем заявления на увольнение. Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, пойдет в отставку", - заявил Зеленский.

На видео, выложенном телеканалом "UA: Перший" в фейсбуке, глава государства говорит журналистам: "Как оно (заявление Богдана об отставке - ИФ) там появилось в интернете я не знаю, но у нас оно все открыто. Больше скажу: можем, если хотите, показать все заявления".

Он также подтвердил, что не подписывал заявление на увольнение Богдана. "Я не подписывал. В любой момент я могу подписать заявление на увольнение любого члена нашей команды, который не держится за кресло. С самого начала работы уже написали они заявления", - сказал Зеленский.

Накануне источник в офисе президента сообщил "Интерфаксу", что его глава, назначенный на эту должность чуть более двух месяцев назад - 21 мая, подал главе государства заявление об увольнении по собственному желанию.

Украина Владимир Зеленский Андрей Богдан

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