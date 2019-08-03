Поиск

В аэропорту Хитроу отменят почти 180 рейсов из-за забастовки

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Аэропорт Хитроу в Лондоне отменяет 172 рейса в понедельник и вторник в связи с запланированной забастовкой работников, сообщило агентство Associated Press.

Забастовка связана с разногласиями между профсоюзом Unite union, в которую входят сотрудники служб безопасности, пожарные и инженеры, и руководством аэропорта по зарплатам работников. Профсоюз отверг предложение о 7,3%-м повышении заработной платы для работников, сочтя его слишком маленьким.

Пассажирам советуют связаться со своими авиакомпаниями, чтобы узнать актуальную информацию о рейсах. Руководство аэропорта предупреждает, что в связи с забастовкой у пассажиров может уйти больше времени на прохождение проверки безопасности в аэропорте.

Лидеры профсоюза и руководство аэропорта, как ожидается, встретятся в субботу, чтобы вновь обсудить вопрос зарплат.

Великобритания Лондон Хитроу

Новости

В Гонконге манифестанты вышли на очередную акцию протеста

В Гонконге манифестанты вышли на очередную акцию протеста

Минобороны РФ обнародовало видеозапись ударов по террористам в Идлибе

"Рашагейт"

Расследование спецпрокурора Мюллера обошлось США в $32 млн

Расследование спецпрокурора Мюллера обошлось США в $32 млн

СМИ узнали об обсуждении Трампом и Путиным перспективы смены посла США в РФ

Трое погибли на калифорнийском пляже из-за обрушения скалы

Что случилось этой ночью: суббота, 3 августа

Госдеп объявил о введении санкций против РФ по делу Скрипалей

Госдеп объявил о введении санкций против РФ по делу Скрипалей

США и талибы объявили о возобновлении переговоров в Дохе

Трамп заявил о "смерти" проблемы, мешавшей налаживать отношения с РФ

Трамп заявил о "смерти" проблемы, мешавшей налаживать отношения с РФ

Трамп верит в возможность заключения соглашения по ядерному оружию с РФ и Китаем

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');