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МИД РФ предупредил россиян о тропическом шторме во Вьетнаме

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - На северо-восточную часть Вьетнама обрушился тропический шторм, жертвой которого стал один человек, еще 13 числятся пропавшими без вести, сообщил в субботу МИД России.

Как говорится в сообщении ситуационно-кризисного центра ведомства, шторм "Вифа" обрушился на побережье провинций Куангнинь и Тханьхоа. Он вызвал наводнения и оползни.

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