МИД РФ предупредил россиян о тропическом шторме во Вьетнаме

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - На северо-восточную часть Вьетнама обрушился тропический шторм, жертвой которого стал один человек, еще 13 числятся пропавшими без вести, сообщил в субботу МИД России.

#Вьетнам - тропический шторм "Вифа" обрушился на побережье провинций Куангнинь и Тханьхоа на северо-востоке страны, вызвав наводнения и оползни. Один человек погиб, 13 пропали без вести pic.twitter.com/dQcZZALQHx — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 3 августа 2019 г.

Как говорится в сообщении ситуационно-кризисного центра ведомства, шторм "Вифа" обрушился на побережье провинций Куангнинь и Тханьхоа. Он вызвал наводнения и оползни.