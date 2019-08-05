Поиск

Зеленский сменил командующего Объединенных сил в Донбассе

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с должности командующего Объединенными силами на востоке Украины и назначил на эту должность Владимира Кравченко. Об этом говорится в указе, опубликованном в понедельник на официальном сайте главы украинского государства.

Сырский теперь будет возглавлять Сухопутные войска Вооруженных сил Украины (ВСУ). Занимавший ранее эту должность генерал-полковник ВСУ Сергей Попко уволен. Попко стал командующим Сухопутными войсками Украины в марте 2016 года. До того возглавлял Главный командный центр Генерального штаба, исполнял обязанности командующего Объединенного оперативного командования.

Сырский с началом операции на востоке Украины был начальником штаба сектора "С", одним из главных командиров украинских сил во время боев за Дебальцево зимой 2015 года, координировал выход украинских военных из Дебальцево. В 2016 году возглавил Объединенный оперативный штаб ВСУ. Сырский был назначен командующим объединенными силами в Донбассе в мае 2019 года предыдущим президентом Украины Петром Порошенко.

Владимир Зеленский Украина Донбасс

Новости

Что произошло за день: понедельник, 5 августа

Трамп распорядился ввести смертную казнь за массовые убийства

Трамп распорядился ввести смертную казнь за массовые убийства

Трамп призвал ужесточить закон о продаже оружия в США

Трамп призвал ужесточить закон о продаже оружия в США

В Бразилии наркобарон чуть не сбежал из тюрьмы, переодевшись собственной дочерью

Индия лишит привилегий штат Джамму и Кашмир, за который спорит с Пакистаном

Индия лишит привилегий штат Джамму и Кашмир, за который спорит с Пакистаном

Эрдоган объявил о военной операции против курдов в Сирии

Что случилось этой ночью: понедельник, 5 августа

В результате взрыва в Каире погибли 17 человек

В результате взрыва в Каире погибли 17 человек

Глава Гонконга впервые за долгое время высказалась о протестах

Глава Гонконга впервые за долгое время высказалась о протестах

Около 20 человек отравились в одном из кафе в Якутии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');