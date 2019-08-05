Зеленский сменил командующего Объединенных сил в Донбассе

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с должности командующего Объединенными силами на востоке Украины и назначил на эту должность Владимира Кравченко. Об этом говорится в указе, опубликованном в понедельник на официальном сайте главы украинского государства.

Сырский теперь будет возглавлять Сухопутные войска Вооруженных сил Украины (ВСУ). Занимавший ранее эту должность генерал-полковник ВСУ Сергей Попко уволен. Попко стал командующим Сухопутными войсками Украины в марте 2016 года. До того возглавлял Главный командный центр Генерального штаба, исполнял обязанности командующего Объединенного оперативного командования.

Сырский с началом операции на востоке Украины был начальником штаба сектора "С", одним из главных командиров украинских сил во время боев за Дебальцево зимой 2015 года, координировал выход украинских военных из Дебальцево. В 2016 году возглавил Объединенный оперативный штаб ВСУ. Сырский был назначен командующим объединенными силами в Донбассе в мае 2019 года предыдущим президентом Украины Петром Порошенко.