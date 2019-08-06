Американский космический корабль Cygnus расстыкуется с МКС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Спустя более трех месяцев после доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС) американский космический корабль Cygnus корпорации Northrop Grumman во вторник должен будет покинуть ее, сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

По данным американского космического агентства, расстыковка запланирована на 19:45 по Москве.

Cygnus заберет с собой со станции мусор и отходы. После расстыковки он поднимется на более высокую орбиту, чтобы запустить несколько малых исследовательских спутников. Кроме того, через месяц после самостоятельного полета с его борта будут выпущен "инспекционный" наноаппарат, который продемонстрируют способность производить маневры вокруг корабля и осуществлять его фотосъемку с высоким разрешением. Снимки будут передаваться на борт "грузовика" для последующей трансляции на Землю, сообщает NASA.

Cygnus продолжит автономный полет до декабря, когда он будет сведен с орбиты и прекратит свое существование в акватории Тихого океана. Большая его часть сгорит в плотных слоях атмосферы Земли. В общей сложности полет "грузовика" продлится рекордные для этого типа кораблей восемь месяцев.

Как сообщалось, 19 апреля грузовой корабль Cygnus пристыковался к американскому сегменту станции - модулю Unity. Он доставил на МКС около 3,5 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований. Среди прочего он впервые привез на МКС живые организмы - 40 лабораторных мышей, а также мини-робота Astro B, который будет использоваться для помощи экипажу при проведении различных экспериментов.

Корабль был выведен на орбиту ракетой-носителем Antares, стартовавшей с космодрома Уоллопс, который расположен на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

Запуск был осуществлен в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль.

Это был уже 11-й полет американского космического грузовика данного типа к МКС. Был также еще один неудачный запуск в 2014 году, когда "грузовик" не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

Как сообщалось, 31 июля с МКС состыковался российский грузовой корабль "Прогресс МС-12", выведенный на орбиту, ракетой-носителем "Союз". Кроме того, 27 июля к МКС также пристыковался американский грузовой космический корабль компании SpaceX Cargo Dragon.

В настоящее время экипаж МКС состоит из российских космонавтов Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американских астронавтов Кристины Кук, Ника Хейга и Эндрю Моргана, а также астронавта ESA Луки Пармитано.